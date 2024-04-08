Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комитет Рады одобрил законопроект о мобилизации заключенных в ряды ВСУ

Депутат Бужанский: Рада рассмотрит законопроект о мобилизации заключенных

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Законопроект, разрешающий мобилизацию заключенных в ряды ВСУ, рекомендован к принятию правоохранительным комитетом украинского парламента. Об этом со ссылкой на депутата Верховной Рады Максима Бужанского сообщает издание «Страна.ua».

Мобилизацию заключенных предлагается проводить в добровольном порядке: они должны будут дать на это свое согласие и пройти медкомиссию с определением годности к военной службе. Командиры воинских частей, куда предлагается зачислять таких новобранцев, должны будут дать на это согласие.

После зачисления в ряды Вооруженных сил Украины такие осужденные получат статус условно-освобожденных.

5 апреля на Украине предложили сажать в тюрьму за отказ от прохождения медосмотра при мобилизации.

7 апреля сообщалось, что молодые украинцы начали копить и тратить деньги на взятки для военкоматов.

8 апреля в ВСУ заявили, что при проведении мобилизации на Украине нельзя будет «отсидеться».

Ранее на Украине призвали мобилизовать всех мужчин от 18 до 60 лет.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами