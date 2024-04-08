Комитет Рады одобрил законопроект о мобилизации заключенных в ряды ВСУ

Законопроект, разрешающий мобилизацию заключенных в ряды ВСУ, рекомендован к принятию правоохранительным комитетом украинского парламента. Об этом со ссылкой на депутата Верховной Рады Максима Бужанского сообщает издание «Страна.ua».

Мобилизацию заключенных предлагается проводить в добровольном порядке: они должны будут дать на это свое согласие и пройти медкомиссию с определением годности к военной службе. Командиры воинских частей, куда предлагается зачислять таких новобранцев, должны будут дать на это согласие.

После зачисления в ряды Вооруженных сил Украины такие осужденные получат статус условно-освобожденных.

5 апреля на Украине предложили сажать в тюрьму за отказ от прохождения медосмотра при мобилизации.

7 апреля сообщалось, что молодые украинцы начали копить и тратить деньги на взятки для военкоматов.

8 апреля в ВСУ заявили, что при проведении мобилизации на Украине нельзя будет «отсидеться».

Ранее на Украине призвали мобилизовать всех мужчин от 18 до 60 лет.