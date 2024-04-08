На Украине отвергли идею уступить территории России

План бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа урегулировать конфликт между Россией и Украиной путем уступок Киевом части территорий является «политической наивностью». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Столько политической наивности сегодня здесь не найти. Но если так, то откуда у некоторых периодически берется удивительное желание заставить Украину примириться ценой территориальных уступок? Абсолютно понятно, что дальше будет с Украиной, Европой, демократией и международным правом», — считает Подоляк.

7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Трамп якобы планирует убедить Украину уступить российским властям Крымский полуостров и ЛДНР в обмен на мир. По данным издания, экс-хозяин Белого дома намерен реализовать этот план в случае своего возвращения к власти.

В материале отмечалось, что политик в частном порядке заявил о желании Москвы и Киева «сохранить лицо» и в то же время завершить конфликт. При этом Трамп считает, что жители Республики Крым и ЛДНР одобряют присоединение этих регионов к РФ.

После этого советник Трампа Джейсон Миллер назвал фейком информацию о том, что в случае возвращения в Белый дом республиканец планирует разрешить кризис на Украине путем давления на Киев.

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