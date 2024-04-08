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Названа возможная дата мирного саммита по Украине

Bloomberg: мирный саммит по Украине в Швейцарии может пройти в середине июня

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Shutterstock

Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств из так называемого Глобального Юга.

Предполагается, что конференция может состояться 16-17 июня.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие дни согласует со Швейцарией дату проведения так называемого саммита мира, выразив надежду, что в нем примут участие до сотни стран.

Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер 4 апреля сообщил, что Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможности пути к миру на Украине.

В конце марта Зеленский заявил, что Украина сможет начать вести мирные переговоры с Россией, выйдя на границы 2022 года.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта с Украиной могут пройти между первым и вторым саммитами по «формуле мира» Киева.

Ранее Зеленский признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине из-за России.

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