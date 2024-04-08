Акции против закона об иноагентах начались в Тбилиси

Акции против закона «О прозрачности иностранного влияния» начались в Тбилиси. Об этом сообщает газета «Взгляд». Уточняется, что на митинг к парламенту Грузии вышли несколько десятков студентов и гражданских активистов.

«Этот закон — русский, а мы хотим в Евросоюз!» — скандируют протестующие, держа в руках плакаты с соответствующими надписями.

По словам участников акции, протест расширится и охватит всю страну, как это уже было в прошлом году.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Для выявления таких организаций министерство юстиции получит полномочия на проведение проверок и контроль в любое время. Отказ от регистрации или предоставления декларации будет влечь за собой штраф в размере 25 тысяч лари (приблизительно $9,5 тыс.).

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о важности закона об иноагентах для страны.