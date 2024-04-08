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В КЧР 10 апреля объявили нерабочим днем в честь Ураза-байрама

В Карачаево-Черкессии объявили 10 апреля нерабочим днем в честь Ураза-байрама

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Fatima Shbair/AP

В Карачаево-Черкесской Республике объявили среду, 10 апреля, нерабочим днем в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам. Указ об этом подписал глава региона Рашид Темрезов, он опубликован на сайте правительства республики.

В указе говорится о том, что администрации предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности могут организовать работу с учетом реальных возможностей рабочих и служащих.

«Работа 10 апреля 2024 года компенсируется предоставлением другого дня отдыха», — отмечается в указе.

Ранее департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщил, что намаз в честь исламского праздника Ураза-байрам пройдет на шести площадках города. В ведомстве уточнили, что намаз также пройдет на 46 площадках Подмосковья, будет вестись онлайн-трансляция празднования.

До этого сообщалось, что мусульманам в Москве рекомендовали отмечать Ураза-байрам в домашних условиях. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на документ департамента нацполитики Москвы.

Ранее Путин поздравил Эрдогана с Рамаданом.

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