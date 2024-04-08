Россия и Турция продолжают обмен данными по теракту в «Крокусе»

Турция и Россия продолжают обмениваться информацией по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», Анкара изучает в том числе сведения о связях напавших с «Исламским государством» (организация запрещена в России). Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны.

В республики подчеркнули, что ведут активную борьбу со сторонниками террористической организации.

Один из фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали 500 тысяч рублей за осуществление атаки. По данным агентства, другой задержанный, Шамсидин Фаридуни, публиковал в феврале в соцсети фотографии из Стамбула.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».