Путин поручил создать комиссию по паводкам в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по паводкам в ряде регионов РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом возглавлять комиссию будет министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Решение о создании комиссии было принято главой государства после заслушивания докладов Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками.

До этого в МЧС заявили о беспрецедентном уровне половодья на Урале и в Поволжье.

По состоянию на утро 8 апреля, паводковые воды подтопили более 10,4 тысячи жилых домов в 39 регионах России. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области, где за сутки оказались затоплены 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. При этом в городе Орск уже затоплено свыше 6,5 тыс, домов.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга составил 872 см, что на 16 см выше, чем 24 часа назад. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге могут отключить Уральский водозабор из-за паводка.