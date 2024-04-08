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Путин поручил проводить в регионах конкурсы для девушек

Путин поручил проводить в регионах РФ корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!»

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил регионам проводить корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!» по примеру «Уралвагонзавода». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, об этом говорится в перечне поручений по результатам рабочей поездки президента в Свердловскую и Челябинскую области.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта <...> «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!» — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Путин пока не планирует посещать регионы, в которых наблюдаются затопления из-за паводков, однако находится в курсе всех нюансов происходящего.

Песков также отметил, что в Кремле пока не могут дать оценку эффективности действий Куренкова или губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, поскольку ситуация с паводками, вероятно, пока не достигла пика.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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