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Политолог: Россия не будет вести переговоры с Зеленским

Политолог Перла: Россия будет вести переговоры по Украине со структурами НАТО

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Liesa Johannssen/Reuters

Если Россия и будет с кем-либо договариваться по Украине, то со структурами НАТО. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. Он подчеркнул, что в мае нынешний украинский лидер Владимир Зеленский перестанет быть легитимным.

«Украинское законодательство, скажем так, довольно похоже на законодательство многих других стран, в том числе России. И это означает, что примерно к середине мая господин Зеленский уже совершенно точно не сможет считаться законным президентом Украины. Поскольку все решения об отмене выборов принимались не в соответствии с их собственным, украинским законодательством», — сказал Перла.

Он добавил, что большая часть общественной жизни существует на Украине вне закона, что оказывает крайне негативное влияние на состояние вооруженных сил страны.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти страны отказались от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер допустил, что Зеленского могут свергнуть путем военного переворота. По словам эксперта, отмена выборов главы страны является плохим моментом, ведь «российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения».

Ранее Порошенко призвал Зеленского провести чистку в правительстве Украины.

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