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В США назвали возможное выделение помощи Украине предательством

Сенатор Вэнс счел предательством выделение помощи Украине без защиты границы США

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J. Scott Applewhite/AP

Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что выделение нового пакета помощи для Украины без принятия мер по защите южной границы США станет предательством интересов государства. Такую точку зрения он высказал в эфире Fox News.

«Я думаю, что спикер Джонсон — хороший парень, но если он внесет на рассмотрение законопроект иностранной помощи с миллиардами долларов для Украины, не сделав ничего на южной границе, это будет позором и массовым предательством не только избирателей-республиканцев, но и всей страны», — заявил Вэнс.

Как отметил парламентарий, у республиканцев имеются «рычаги давления» в конгрессе, и следует быть готовыми их применять. Вэнс выразил надежду, что Джонсон продемонстрирует решимость не выделять администрации Джо Байдена ни цента, пока она не обеспечит безопасность границы.

До этого член палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит заявил, что нет причин не доверять заявлению спикера Майка Джонсона о том, что законопроект по помощи Киеву будет рассмотрен, поскольку он обещал, что «не оставит Украину».

Ранее спикера Джонсона уличили в сотрудничестве с командой Байдена по помощи Украине.

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