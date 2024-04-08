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Экс-госминистр Нагорного Карабаха выдвинут на Нобелевскую премию мира 2024 года

Sputnik Армения: Рубен Варданян выдвинут на Нобелевскую премию мира

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший госминистр Нагорного Карабаха, бизнесмен Рубен Варданян выдвинут на Нобелевскую премию мира 2024 года за благотворительную и гуманитарную деятельность. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на офис Варданяна.

В офисе экс-госминистра рассказали, что его кандидатуру выдвинул ряд политических и общественных деятелей. Их имена не называются, при этом подчеркивается, что среди них есть лауреат Нобелевской премии мира.

Кандидатуру Варданяна предложили в связи с его научными, образовательными и гуманитарными программами не только в Армении, но и в других странах. В обращении к Нобелевскому комитету отмечается его деятельность во время блокады Карабаха, направленная на улучшение тяжелых жизненных условий населения.

В сентябре Варданян переехал в Карабах. После начала Азербайджаном военной операции он сдался Баку. Суд арестовал его на четыре месяца, в январе арест был продлен. Экс-госминистр обвиняется по статьям о финансировании терроризма, организации и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пресечении границы. В Азербайджане ему грозит до 14 лет лишения свободы.

В 2023 году лауреатом Нобелевской премии мира стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади, которая находится в тюрьме.

Ранее генсека НАТО Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира.

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