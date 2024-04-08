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В КНР отреагировали на заявление США о «серьезных последствиях» из-за помощи России

МИД КНР: США не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина

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Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты не должны очернять нормальные отношения между Москвой и Пекином, комментируя заявление Джанет Йеллен о последствиях для КНР в случае помощи РФ. Ее слова приводит РИА Новости.

Мао Нин подчеркнула, что Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами.

«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки», — заявила представитель МИД КНР.

Ранее глава минфина США Джанет Йеллен предупредила Китай о «серьезных последствиях» в случае, если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте с Украиной.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты предупредили союзников, что Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине, в том числе при помощи предоставления спутниковой разведки с данными военных целей. Кроме этого, Китай поставляет России микроэлектронику, станки для производства танков, оптику и ракетное топливо. Страны также усилили космическое сотрудничество.

Ранее Байден высказался против новой «холодной» войны с Китаем.

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