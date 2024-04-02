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Байден высказался против новой «холодной» войны с Китаем

Байден в разговоре с Си Цзиньпином выступил против новой «холодной» войны с КНР

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Global Look Press

Власти США не стремятся начинать и проводить новую «холодную» войну в отношении Китая, а также менять систему восточной страны или укреплять союзы против нее. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщается на официальном сайте МИД Китая.

«Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты не стремятся к новой «холодной» войне, их цель — не изменять китайскую систему, их альянсы не направлены против Китая», — говорится в сообщении.

При этом, согласно публикации на сайте китайского внешнеполитического ведомства, американский лидер заверил Си, что «развитие Китая выгодно всему миру», а Белый дом «не стремится подавлять развитие КНР и не стремится дистанцироваться или отделяться от КНР».

Байден и Си провели телефонные переговоры вечером 2 апреля по московскому времени. Лидеры США и Китая успели затронуть множество тем в своем общении, в том числе конфликт на Украине и тему взаимодействия России и Китая в рамках специальной военной операции (СВО).

При этом президент США подтвердил, что планирует направить в Китай с официальным визитом госсекретаря Энтони Блинкена.

Последний раз руководители двух стран проводили личные переговоры в ноябре 2023 года, на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Ранее Байден допустил странную оговорку про кроликов.

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