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В Госдуме назвали «преступлением века» атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Депутат Шеремет счел атаку ВСУ на Запорожскую АЭС преступлением века

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС преступлением века, призвав мировое сообщество изолировать Владимира Зеленского от власти на Украине. Соответствующие заявления он сделал в беседе с РИА Новости.

«Случившиеся без преувеличения можно назвать преступлением века. Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти», — заявил Шеремет.

По его словам, глава Украины использует «самые запрещенные, античеловечные и кощунственные методы», преследуя цель взорвать ЗАЭС и принести в мир техногенную катастрофу.

Депутат призвал мировое сообщество изолировать Зеленского от власти, чтобы не допустить трагедии. Шеремет подчеркнул, что речь идет о международной безопасности, а планам президента Украины пока противостоит только Россия.

7 апреля постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Ранее в МИД России оценили реакцию МАГАТЭ на атаку ВСУ по ЗАЭС.

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