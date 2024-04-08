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Экс-разведчик заявил, что США не поддержат ввод войск на Украину

Экс-разведчик Риттер заявил, что США не поддержат ввод войск Франции на Украину

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Андрей Бортко/РИА Новости

США могли уведомить Францию, что она останется одна, если решит направить воинский контингент на Украину. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на его Youtube-канале.

«Я думаю, что [госсекретарь США Энтони] Блинкен уведомил [президента Франции Эммануэля] Макрона, что тот будет один, у него не будет защиты по пятой статье [НАТО]. Мы не поддерживаем это. Мы не думаем, что это хорошая идея... Говорим вам прямо сейчас, у нас есть выбор, и мы его сделали. Мы не последуем за вами», — сказал Риттер.

По его словам, аналогичное сообщение дается всем остальным европейским политикам.

Экс-разведчик считает, что Блинкен также мог предупредить Макрона о тяжелых последствиях, с которыми столкнется Франция после вмешательства в украинский конфликт, «и отчитал его».

Он считает, что Францию, страны Балтии и Польшу нельзя превратить во «что-то настоящее», потому что у них нет военного потенциала.

До этого Блинкен заявил, что США хотят избежать прямого военного столкновения с Россией.

Ранее были смоделированы четыре сценария в случае ввода войск Франции на Украину.

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