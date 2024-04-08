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В Германии рассказали о стратегии Зеленского

Tagesspiegel: Зеленский теряет рейтинг из-за авторитарных тенденций в правлении

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Ints Kalnins/Reuters

Рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского в стране постепенно уменьшается в свете череды непопулярных решений и наметившихся авторитарных тенденций в офисе главы государства. Об этом заявили опрошенные немецкой газетой Tagesspiegel эксперты.

Как говорится в статье, «чем более критической становится ситуация на фронте, тем под большее давление попадает» Зеленский.

Одними из причин падения его рейтинга являются невыполненные предвыборные обещания, ряд непопулярных в обществе кадровых перестановок и нерешенные проблемы с коррупцией, пишет издание.

В публикации также приводятся слова украинского социолога Владимира Паниотто, который считает, что кто-то должен быть ответственным за неудачи украинских властей.

«Возможно здесь разыгрывается традиционная схема «царь хороший, бояре плохие», — сказал он.

До этого политический обозреватель Андрей Перла заявил, что Зеленский незаконно отменил президентские выборы на Украине. По его словам, после 20 мая нынешний президент страны не сможет законно им считаться, поскольку истекут его полномочия.

Ранее в США обвинили Зеленского в злоупотреблении властью.

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