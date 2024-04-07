В США заявили, что Израиль не нарушает гуманитарное право в Газе

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не видят доказательств того, что Израиль своими действиями в секторе Газа нарушает гуманитарное право. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не видим никаких свидетельств того, что они нарушили международное гуманитарное право», — сообщил Кирби.

Он добавил, что власти США «всерьез относятся» к действиям израильских военных, которые они осуществляют в отношении мирных граждан и сотрудников гуманитарных организаций.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совету Безопасности всемирной организации нужно договориться о введении санкций против Израиля. По его мнению, Израиль не соблюдает резолюции, принятые Совбезом ООН после конфликта в секторе Газа, а также игнорирует международное гуманитарное право. Он добавил, что для предотвращения голода в Газе нужно прекратить боевые действия.

Также сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен тем, что израильские военные применяют искусственный интеллект для того, чтобы определять цели в секторе Газа. По его мнению, это ведет к большому количеству жертв среди мирного населения.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.