Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Избранный президент Словакии высказался о внешнеполитическом курсе страны

Пеллегрини: Словакия не изменит свою внешнюю политику в отношении ЕС и НАТО

close
100%
Radovan Stoklasa/Reuters

Победивший на президентских выборах в Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна продолжит ориентироваться на Европейский союз и НАТО в своей внешней политике, однако будет действовать более независимо при принятии решений. Его слова приводит РИА Новости.

«Я могу гарантировать всем гражданам Словакии, что республика твердо закреплена в Европейском союзе и НАТО. Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях мы должны действовать более независимо, нужно, чтобы наш голос слышали», — заявил Пеллегрини.

Он подчеркнул, что Словакия должна выступать против каких-либо решений, оказывающих негативное влияние на государство. В то же время глава государства отметил, что, несмотря на ориентацию на ЕС и НАТО, Словакия «должна смотреть во все стороны».

До этого председатель парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально одержал победу на выборах президента Словакии.

Он набрал 53,12% голосов. Бывший министр иностранных дел Словакии Корчок уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.

Ранее Орбан назвал результаты выборов в Словакии победой для сторонников мира в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами