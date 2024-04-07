Избранный президент Словакии высказался о внешнеполитическом курсе страны

Победивший на президентских выборах в Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна продолжит ориентироваться на Европейский союз и НАТО в своей внешней политике, однако будет действовать более независимо при принятии решений. Его слова приводит РИА Новости.

«Я могу гарантировать всем гражданам Словакии, что республика твердо закреплена в Европейском союзе и НАТО. Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях мы должны действовать более независимо, нужно, чтобы наш голос слышали», — заявил Пеллегрини.

Он подчеркнул, что Словакия должна выступать против каких-либо решений, оказывающих негативное влияние на государство. В то же время глава государства отметил, что, несмотря на ориентацию на ЕС и НАТО, Словакия «должна смотреть во все стороны».

До этого председатель парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально одержал победу на выборах президента Словакии.

Он набрал 53,12% голосов. Бывший министр иностранных дел Словакии Корчок уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.

Ранее Орбан назвал результаты выборов в Словакии победой для сторонников мира в Европе.