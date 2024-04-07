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Орбан назвал результаты выборов в Словакии победой для сторонников мира в Европе

Орбан назвал победу Пеллегрини в Словакии победой для сторонников мира в Европе

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил победу Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии. На своей странице в соцсети Х он написал, что результат голосования стал «большой победой для сторонников мира по всей Европе».

В публикации Орбан также поздравил Пеллегрини с победой на выборах президента страны.

«Большая победа для народа Словакии и большая победа для сторонников мира по всей Европе!» — написал премьер-министр Венгрии.

Ранее председатель парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально одержал победу на выборах президента Словакии.

Он набрал 53,12% голосов. Бывший министр иностранных дел Словакии Корчок уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что с победой Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии страна окончательно переходит в стан противников поддержки Украины в Европейском союзе.

Ранее избранный президент Словакии заявил, что страна «всегда на стороне мира, а не войны».

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