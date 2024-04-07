В Госдуме раскрыли, к чему приведет финансирование Украины в кредит

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что любая поддержка Украины только затянет боевые действия. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности получать помощь в кредит.

По словам Чепы, любые поставки вооружения и техники только «задерживают по срокам исход ситуации», и все это понимают.

«Поэтому лозунг «биться до последнего украинца» в интересах США. Они не оставляют попытку истощить Россию, потому что попытка разорвать Россию в клочья в течение трех месяцев у них не получилась. Теперь они пытаются длительным способом истощать нашу экономику», — заявил депутат.

Как отметил парламентарий, Соединенные Штаты не понимают, что российская экономика «становится на другие рельсы развития» и имеет поступательный темп с позитивными изменениями.

Чепа также назвал Зеленского «приспешником политики Запада», который выполняет поставленные пред ним задачи.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится на пакет помощи Соединенных Штатов в виде кредита.

«Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь». Я ответил: «А для чего этот выбор, если нет выбора? Мы согласимся на что-нибудь — какой вариант», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский раскрыл детали предстоящего саммита по Украине в Швейцарии.