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Франция прервала контакты с Россией по вопросам борьбы с терроризмом

Посол Мешков: Париж прекратил контакты с Москвой по борьбе с терроризмом

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Shutterstock

Посол России во Франции Алексей Мешков в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж прервал контакты с Москвой по вопросам борьбы с терроризмом.

По словам дипломата, Париж никак не координирует с Москвой усилия по этому вопросу перед Олимпийскими играми летом 2024 года. При этом Франция продолжает спонсировать Украину, подчеркнул Мешков.

«Исторически Россия и Франция эффективно сотрудничали в борьбе с терроризмом, однако недавно Франция прекратила все коммуникации в этой области <...> В посольстве мы полностью отрезаны от любого обмена информацией о том, как готовиться к Олимпийским играм, потому что диалога с нами не существует», — отметил посол.

Он добавил, что Москва могла бы поделиться с Парижем информацией о возможной террористической угрозе для Франции, если бы располагала таковой.

До этого Мешков говорил, что количество людей, желающих служить в армии Франции, резко уменьшилось, в том числе из-за опасений отправки на Украину.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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