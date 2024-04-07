Путин наградил Матвиенко званием Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что Матвиенко присвоено звание Героя Труда за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».

В воскресенье, 7 апреля, Валентине Матвиенко исполняется 75 лет.

До этого Путин встретился с ректором Московского государственного университета (МГУ), академиком Российской академии наук Виктором Садовничим и поздравил его с 85-летием.

3 апреля Путин также подписал указ о присвоении Садовничему звания Героя Труда. Звание было присвоено за выдающиеся заслуги в области науки, подготовку высококвалифицированных специалистов.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.