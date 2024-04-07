Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шор: молдаване не поддерживают антироссийскую политику властей

Оппозиционер Шор заявил, что будущее Молдавии с Россией, а не с ЕС и НАТО

close
100%
partidulsor.md

Молдавский оппозиционер Илан Шор обвинил правящую в республике Партию действия и солидарности (ПДС) в разрыве отношений с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, партнерство с Россией необходимо для восстановления экономики и социальной сферы Молдавии.

«Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, ЕАЭС и СНГ. Это понимает каждый адекватный человек в Молдавии. Пусть ПДС продолжает сжигать мосты с Россией. Мы их восстановим, сделаем еще более надежными и прочными», — написал Шор.

22 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что одобрила парламентское постановление, согласно которому государственный язык в стране будет переименован из молдавского в румынский.

4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею об объединении с Молдавией, которое может произойти за счет вступления Кишинева в ЕС.

Ранее в Совфеде раскрыли, к чему Санду ведет Молдавию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами