Молдавский оппозиционер Илан Шор обвинил правящую в республике Партию действия и солидарности (ПДС) в разрыве отношений с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, партнерство с Россией необходимо для восстановления экономики и социальной сферы Молдавии.

«Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, ЕАЭС и СНГ. Это понимает каждый адекватный человек в Молдавии. Пусть ПДС продолжает сжигать мосты с Россией. Мы их восстановим, сделаем еще более надежными и прочными», — написал Шор.

22 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что одобрила парламентское постановление, согласно которому государственный язык в стране будет переименован из молдавского в румынский.

4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею об объединении с Молдавией, которое может произойти за счет вступления Кишинева в ЕС.

Ранее в Совфеде раскрыли, к чему Санду ведет Молдавию.