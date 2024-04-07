Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму назвали стратегическую цель Зеленского

Политэксперт Джаралла: стратегическая цель Зеленского — втянуть НАТО в конфликт

close
100%
Yves Herman/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ставит своей целью втянуть НАТО напрямую в конфликт с Россией, считает политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла. Об этом аналитик рассказал РИА Новости.

«Стратегической задачей Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт. И с самого начала США и НАТО четко и ясно говорили, что этого не произойдет никогда», — заявил Джаралла.

По мнению эксперта, в настоящее время Зеленский «похож на клоуна», который хочет получить выгоду от инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о присутствии войск Североатлантического альянса на Украине.

В феврале Макрон не исключил отправки на Украину солдат стран Европы. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту не изменилась.

6 апреля Зеленский поддержал идею о возможной отправке войск на Украину. Речь шла о присутствии на территории страны инструкторов и механиков для помощи ВСУ, а также о размещении на границе с Белоруссией иностранных военных.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не согласен с позицией Макрона по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами