В Крыму назвали стратегическую цель Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский ставит своей целью втянуть НАТО напрямую в конфликт с Россией, считает политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла. Об этом аналитик рассказал РИА Новости.

«Стратегической задачей Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт. И с самого начала США и НАТО четко и ясно говорили, что этого не произойдет никогда», — заявил Джаралла.

По мнению эксперта, в настоящее время Зеленский «похож на клоуна», который хочет получить выгоду от инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о присутствии войск Североатлантического альянса на Украине.

В феврале Макрон не исключил отправки на Украину солдат стран Европы. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту не изменилась.

6 апреля Зеленский поддержал идею о возможной отправке войск на Украину. Речь шла о присутствии на территории страны инструкторов и механиков для помощи ВСУ, а также о размещении на границе с Белоруссией иностранных военных.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не согласен с позицией Макрона по Украине.