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Клинтон в грубой форме прокомментировала кандидата в президенты США на предстоящих выборах

Клинтон в грубой форме предложила недовольным избирателям смириться с Байденом

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Joshua Roberts/Reuters

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телепередачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon отпустила резкий комментарий по поводу предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Ведущий Феллон попросил Клинтон сказать несколько слов избирателям, которые не хотят отдавать свой голос ни за кандидата от Демократической партии и действующего президента США Джо Байдена, ни за кандидата от республиканцев, бывшего президента Дональда Трампа.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — заявила Клинтон в ответ.

Она добавила, что Байден, несмотря на почтенный возраст, остается сострадательным и эффективным, а Трамп хоть и моложе, но обвиняется по многим статьям в различных преступлениях.

До этого актер Дуэйн Джонсон в интервью передаче Fox & Friends Weekend признался, что не станет поддерживать Джо Байдена на грядущих выборах президента США.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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