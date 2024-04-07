Соавтор декларации о суверенитете ДНР рассказал о принятии документа в 2014 году

Сегодня Донецкая народная республика (ДНР) отмечает 10 лет со дня провозглашения независимости в 2014 году, и один из авторов декларации о суверенитете, депутат Народного совета ДНР Борис Литвинов считает, что 10 лет назад все сделал правильно. Об этом парламентарий заявил РИА Новости.

7 апреля 2014 года были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики, а также решение о проведении референдума о самоопределении региона.

По словам Литвинова, тот день стал историческим шансом для ДНР реализовать конституционное право народа на власть и не идти «по пути фашизации общества». Он подчеркнул, что, зная, к каким событиям приведет принятие декларации, все равно бы выступил за независимость.

«Если бы мы не сделали тот шаг, мы бы сейчас жили в профашистской Украине, под диктатом американцев и в конфликте с нашими братьями и сестрами в Российской Федерации», — объяснил депутат.

5 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Водяное в ДНР, а также заняли более выгодные рубежи на данном направлении.

Ранее на Украине заявили о сложной ситуации под Часовым Яром.