В ООН отреагировали на проникновение эквадорских сил в посольство Мексики

Генсек ООН Антониу Гутерреш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии официального представителя главы международной организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито». — отметил он.

По словам Дюжаррика, Гутерреш напомнил о неприкосновенности дипломатических помещений. Он обратил внимание, что этот принцип должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом. В противном случае создается угроза установления «нормальных международных отношений». Гутерреш призвал обе стороны разрешить свои разногласия мирным путем.

Накануне Мексика пригрозила обратиться в суд ООН после штурма посольства в Эквадоре. Бывший президент страны Рафаэль Корреа извинился перед Мехико после того, как полиция страны взяла штурмом мексиканское посольство в Кито.

Ранее Эквадор выслал мексиканского посла.