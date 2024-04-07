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Зеленский счел Украину заложницей американских выборов и согласился на кредиты

Украина назвала себя заложником ситуации в США и согласилась на помощь в кредит

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стал заложником избирательного процесса в США. Об этом он заявил интервью единому украинскому телемарафону

Украинский лидер счел подход конгрессменов к решению о выделении траншей «невзрослым».

«К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США», — отметил он.

Зеленский выразил надежду, что «разум все таки победит». По его мнению, вопрос поддержки Украины стал внутриполитическим для США.

По его словам, рассматривается «очень много разных вариантов» выделения помощи, в том числе — в кредит.

»<…> мы согласимся на любые варианты», — резюмировал украинский лидер.

До этого в Киеве заявили, чтобы НАТО зарезервировало до окончания боевых действий место для Украины. По словам главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутата Верховной рады Егора Чернева, в Киеве понимают, что могут войти в Североатлантический альянс только после прекращения боевых действий.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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