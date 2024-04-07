Никарагуа разорвало дипотношения с Эквадором

Руководство Никарагуа приняло решение разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства Мексики в Кито для ареста укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении правительства Никарагуа отмечается, что подобное решение было принято из-за действий, которые были совершены представителями правоохранительных органов в Кито.

До этого бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа извинился перед Мексикой после того, как полиция страны взяла штурмом мексиканское посольство в Кито.

Утром 6 апреля власти Эквадора назвали штурм полицией страны посольства Мексики в Кито защитой национального суверенитета.

Отмечалось, что власти Мексики намерены обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования.

Ранее в МИД Мексики заявили о дипломатах, раненных в ходе штурма посольства страны.