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Ереван и Баку не договорились по важным пунктам мирного договора

МИД Армении: Еревану и Баку не удалось договориться по пунктам договора о мире

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном не могут подписать, так как не достигли согласия по двум важным пунктам документа. Об этом заявил Общественному телевидению Армении глава МИД страны Арарат Мирзоян.

«Я действительно считаю, что у нас есть историческая возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе», — сказал Мирзоян.

По словам министра иностранных дел, Армения выступает за мирную повестку. Мирзоян подчеркнул, что общий язык удалось найти по многим вопросам. Но по двум важным пунктам сторонам достичь согласия пока не удается. Первый из них — это взаимное признание территориальной целостности, второй — открытие коммуникаций

Министр выразил надежду, что большего понимания по этим вопросам удастся добиться в ближайшее время. Пока же, как только Армения ссылается на Алма-Атинскую декларацию и предлагает внести этот пункт в документ, то Азербайджан выражает несогласие.

Накануне Армения обвинила Азербайджан в обстрелах своей границы.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

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