В США отреагировали на слова Блинкена об Украине

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном членства Украины в НАТО только провоцирует ухудшение ситуации. С таким заявлением выступил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom.

«Это безумие, но это то, что мы привыкли ожидать от него (Блинкена. — Прим. ред.), от администрации Байдена и от НАТО», — отметил он.

Американский профессор уточнил, что из-за угроз привести Киев в Североамериканский альянс, России дают «еще больше стимулов разрушать Украину», с целью взять под контроль ее территории.

По словам Миршаймера, это грозит превратить эту страну в дисфункциональное государство-изгой. Эксперт добавил, что эти комментарии совершенно контрпродуктивны.

Накануне глава американской дипломатии заявил, что цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне — содействии «возведению моста» к членству Украины в блоке. В США рассказали о лжи Блинкена относительно членства Украины в НАТО

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