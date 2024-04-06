Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США отреагировали на слова Блинкена об Украине

Миршаймер: слова Блинкена о членстве Украины в НАТО только ускоряют разрушение

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном членства Украины в НАТО только провоцирует ухудшение ситуации. С таким заявлением выступил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom.

«Это безумие, но это то, что мы привыкли ожидать от него (Блинкена. — Прим. ред.), от администрации Байдена и от НАТО», — отметил он.

Американский профессор уточнил, что из-за угроз привести Киев в Североамериканский альянс, России дают «еще больше стимулов разрушать Украину», с целью взять под контроль ее территории.

По словам Миршаймера, это грозит превратить эту страну в дисфункциональное государство-изгой. Эксперт добавил, что эти комментарии совершенно контрпродуктивны.

Накануне глава американской дипломатии заявил, что цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне — содействии «возведению моста» к членству Украины в блоке. В США рассказали о лжи Блинкена относительно членства Украины в НАТО

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами