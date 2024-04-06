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На выборах президента Словакии лидирует Иван Корчок

На президентских выборах Словакии, по данным опроса, 51,1% набирает Иван Корчок

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Depositphotos

Экс-глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок одерживает победу на выборах президента страны. Об этом, ссылаясь на данные проведенного агентством MEDIAN SK исследования, сообщает словацкий телеканал RTVS.

Согласно исследованию, Корчок набирает 51,1% голосов избирателей. За его соперника, председателя парламента Словакии и главу партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини проголосовали 48,9% принявших участие в выборах.

Агентство MEDIAN SK подчеркнуло, что разница в результатах Корчока и Пеллегрини составляет всего 2,2%, что меньше статистической погрешности в 3,5%. Поэтому делать однозначных выводов о победе Корчока пока нельзя.

Отмечается, что проведенное в стране незадолго до выборов исследование заменило собой экзит-полы.

До этого кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини не поддержал отправку оружия Украине.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава будет помогать Киеву всем, кроме оружия и боеприпасов.

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