Экс-президент Эквадора извинился перед Мексикой за штурм посольства

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа извинился перед Мексикой после того, как полиция страны взяла штурмом мексиканское посольство в Кито. Свои извинения Корреа принес в социальной сети X.

«Даже при самых ужасных диктатурах не нарушались права посольства какой-либо страны. Мы живем не в правовом государстве, а в варварском. Мексике, ее народу и правительству — наши извинения и вечное восхищение», — написал Корреа.

Утром 6 апреля власти Эквадора назвали штурм полицией страны посольства Мексики в Кито защитой национального суверенитета.

Отмечалось, что власти Мексики намерены обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил министру иностранных дел страны Алисии Барсене приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

Ранее в МИД Мексики заявили о раненных дипломатах в ходе штурма посольства страны.