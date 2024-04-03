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Аналитик из Британии отметил стремительное продвижение России на Украине

Британский аналитик Меркурис: РФ стремительно продвигается на Украине на запад

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Станислав Красильников/РИА Новости

Британский аналитик Александр Меркурис на своем авторском YouTube-канале заявил, что российские силы стали стремительно продвигаться на Украине в западном направлении.

«По мере прорыва каждой ужасно спроектированной украинской линии обороны российскими военными, их продвижение постепенно становится быстрее», — сказал он.

Меркурис считает, что ВСУ не успели возвести достаточно надежные фортификационные сооружения, в результате чего начались успехи российских военных.

До этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российская армия сможет преодолеть фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска. До этого он заявлял, что ВСУ скопили большое количество западной техники и оружия под Харьковом.

Ранее экс-разведчик США рассказал, почему Украина может не удержать контроль над Харьковом.

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