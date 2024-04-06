Канцлер Австрии высказался о Макроне после его заявлений по Украине

Канцлер Австрии карл Нехаммер заявил, что не согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона по Украине по проблеме урегулирования конфликта. Своим мнением он поделился с Le Figaro.

«Мы согласны с намерением достичь прочного мира (на Украине – прим. ред.). Но наши позиции расходятся в выборе пути достижения этой цели. Я поддерживаю принцип осторожности. Президент Франции — сторонник политики сдерживания», - подчеркнул канцлер.

До этого Нехаммер призвал не допускать эскалации конфликта на Украине, добавив, что мирное урегулирование невозможно без диалога Москвы и Киева.

Австрийский канцлер добавил, что только после начала мирных переговоров будет возможно определить варианты разрешения конфликта.

Ранее канцлер Австрии оценил возможность встречи с Путиным.