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Российский посол предупредил об ответе при появлении на территории Финляндии структур НАТО

Кузнецов: РФ ответит на появлении структур НАТО в Финляндии, но не симметрично

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Sergei Grits/AP

Реакция Российской Федерации на возможное размещение командных структур НАТО на территории соседней Финляндии необязательно будет симметричной. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

Финские власти заявляли, что пока намерены лишь разместить в стране некоторые командные структуры альянса.

По мнению Кузнецова, необходимо еще понаблюдать, насколько такие заявления официального Хельсинки будут соответствовать действительности в дальнейшем.

Посол подчеркнул, что Россия ответит на наращивание военного потенциала НАТО вблизи своих границ, реакция будет адекватной, но не обязательно симметричной, исходящей из интересов национальной безопасности страны.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.

В этом же интервью Кузнецов высказал мнение, что Финляндия в будущем может отправить свои войска на Украину. По его словам, на это указывают заявления официального Хельсинки.

Ранее в Финляндии высказались о возможной военной угрозе со стороны России.

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