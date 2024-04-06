Российский посол предупредил об ответе при появлении на территории Финляндии структур НАТО

Реакция Российской Федерации на возможное размещение командных структур НАТО на территории соседней Финляндии необязательно будет симметричной. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.
Финские власти заявляли, что пока намерены лишь разместить в стране некоторые командные структуры альянса.
По мнению Кузнецова, необходимо еще понаблюдать, насколько такие заявления официального Хельсинки будут соответствовать действительности в дальнейшем.
Посол подчеркнул, что Россия ответит на наращивание военного потенциала НАТО вблизи своих границ, реакция будет адекватной, но не обязательно симметричной, исходящей из интересов национальной безопасности страны.
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.
В этом же интервью Кузнецов высказал мнение, что Финляндия в будущем может отправить свои войска на Украину. По его словам, на это указывают заявления официального Хельсинки.
Ранее в Финляндии высказались о возможной военной угрозе со стороны России.