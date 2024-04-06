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Мексика приостановила дипотношения с Эквадором

Президент Мексики Обрадор поручил главе МИД разорвать дипотношения с Эквадором

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Aurea Del Rosario/AP

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил министру иностранных дел страны Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором. Соответствующее сообщение опубликовано на странице политика в соцсети X.

«Я поручил главе МИД <…> объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — написал мексиканский президент.

5 апреля из-за высказываний Обрадора насчет ситуации в Эквадоре перед выборами в 2023 году Кито выслал посла Мексики, также объявив его персоной нон-грата.

Решение же Мексики о разрыве отношений с Эквадором было принято после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство и арестовала бывшего вице-президента Эквадора, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования. Лопес Обрадор назвал произошедшее вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики.

Ранее в Эквадоре декриминализовали эвтаназию.

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