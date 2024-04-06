Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента в посольстве Мексики

Власти Эквадора подтвердили арест бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа Эспинеля, который укрывался на территории посольства Мексики в Кито. Об этом сообщила администрация президента Эквадора в соцсети Х, передает ТАСС.

Согласно сообщению, приговоренный к тюремному заключению системой правосудия Эквадора Глас Эспинель был арестован и передан под распоряжение компетентных властей.

В марте глава МИД Мексики Алисия Барсена заявляла, что власти не намерены выдавать Эквадору бывшего вице-президента страны.

Издание Primicias сообщало, что 5 апреля полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там Гласа Эспинеля, которому Мехико предоставил политическое убежище. По данным издания, стражи порядка въехали на территорию посольства на бронированных автомобилях, несколько сотрудников полиции перелезли через забор.

В 2020 году бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, его заместитель и еще 19 обвиняемых по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах должны были предстать перед судом.

Следователям удалось обнаружить 837 улик, доказывающих преступления названных лиц.

По данным прокуратуры, в сложной коррупционной схеме были задействованы президент Эквадора, вице-президент и министры правительства. Сумма ущерба государству в рамках дела о коррупции в 2012-2016 годах превышала $7 млн.

Сам экс-президент называл просьбу генпрокурора страны о его предварительном заключении политическим шоу.

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