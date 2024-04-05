Украина хочет, чтобы ЕС закрыл небо для РФ и Белоруссии

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина предложила ввести запрет на авиационный транзит в Российскую Федерацию и Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на эфире телеканала «Рада».

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС», — заявил он.

Украинский премьер уточнил, что для российского флота небо ЕС уже закрыто, но сейчас обсуждается закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России.

Шмыгаль отметил, что такой шаг создаст «проблемы в логистике для Москвы, удорожив ее, а также доставит дискомфорт». Он выразил уверенность, что Литва, Эстония и Латвия поддержат это предложение.

До этого Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind, ее посчитали связанной с Россией. По предположению источника АТОР, перевозчика могли признать аффилированным с Southwind.

Ранее Киев накрыла песчаная буря.