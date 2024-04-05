В Киеве подтвердили, что США и ФРГ выступили против приглашения Украины в НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила информацию из материала The New York Times (NYT) о том, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее мнению, статья NYT была выпущен с целью подготовки государств Североатлантического альянса и Украины к тому, каких решений ждать или не ждать на предстоящем саммите НАТО.

Стефанишина подчеркнула, что все члены альянса поддерживают вступление в него Украины, кроме двух, но теперь эта информация стала публичной. Из-за этого США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников — Венгрию и Словакию.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты выступили против идеи перевести контактную группу по военному содействию Украине под юрисдикцию Североатлантического альянса, поскольку такой шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта и потенциальному втягиванию стран НАТО в боевые действия.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.