МИД России осудил материал Foreign Policy о «Крокусе»

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что материал журнала Foreign Policy о теракте в «Крокус Сити Холле» является кощунством. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве считают, что издание спекулирует на теме межнационального мира в России, «обеляет» власти Украины, а также занимается дискредитацией работы российских правоохранительных органов и специальных служб.

В МИД считают, что материал Foreign Policy о «Крокусе» является «кощунством, который не имеет ничего общего с журналистикой».

До этого Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения еще одному участнику подготовки теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» должна была выступить группа «Пикник», однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались несколько вооруженных людей. Террористы открыли огонь по людям и начали бросать зажигательные шашки. В результате в концертном зале произошли взрывы и начался пожар.

Исполнителям теракта удалось скрыться с места преступления, но на следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали четырех фигурантов дела в Брянской области. Позже суд арестовал их до 22 мая текущего года.

Всего к текущему момент под стражу были взяты 14 человек. Более того, 4 апреля в трех российских городах — Москве, Екатеринбурге и Омске — задержали еще троих предполагаемых пособников боевиков.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».