В Киеве заявили, что генсек НАТО раскрыл истинные цели альянса в отношении Украины

Киевский политолог Вадим Карасев заявил в интервью Youtube-каналу «Вышка», что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины, которой уготована роль сдерживающего фактора для «спокойной жизни» членов НАТО.

Накануне Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине необходимы для безопасности НАТО, а поставки оружия ВСУ — это инвестиции в собственную безопасность стран альянса.

Эксперт назвал это «новой стратегией» альянса по сдерживанию Российской Федерации «руками и жизнями украинцев». Киев и этот военный блок «так не договаривались», отметил он.

По словам Карасева, Киев надеялся на полноценное членство Украины в НАТО, который должен был обеспечивать ей безопасность и давать «надежные» гарантии.

«А теперь получается, что для того, чтобы НАТО спасать от военной машины России, Украина должна защищать НАТО руками солдат, жизнями солдат», — сказал Карасев.

4 апреля Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс не намерен отправлять свои войска на Украину и становиться непосредственным участником конфликта.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.