Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве заявили, что генсек НАТО раскрыл истинные цели альянса в отношении Украины

Политолог Карасев: Столтенберг признал, что НАТО использует Украину

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Киевский политолог Вадим Карасев заявил в интервью Youtube-каналу «Вышка», что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины, которой уготована роль сдерживающего фактора для «спокойной жизни» членов НАТО.

Накануне Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине необходимы для безопасности НАТО, а поставки оружия ВСУ — это инвестиции в собственную безопасность стран альянса.

Эксперт назвал это «новой стратегией» альянса по сдерживанию Российской Федерации «руками и жизнями украинцев». Киев и этот военный блок «так не договаривались», отметил он.

По словам Карасева, Киев надеялся на полноценное членство Украины в НАТО, который должен был обеспечивать ей безопасность и давать «надежные» гарантии.

«А теперь получается, что для того, чтобы НАТО спасать от военной машины России, Украина должна защищать НАТО руками солдат, жизнями солдат», — сказал Карасев.

4 апреля Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс не намерен отправлять свои войска на Украину и становиться непосредственным участником конфликта.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами