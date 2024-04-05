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Генсек НАТО заявил о расширении активности спецслужб РФ в Европе

Генсек НАТО Столтенберг: спецслужбы России расширяют свою активность в Европе

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Ints Kalnins/Reuters

Российские спецслужбы расширяют свою активность в Европе. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы видели и видим, что российские спецслужбы работают в странах Европы долгие годы. Мы также видим, что они расширяют активность. Конечно, союзники по НАТО очень пристально следят за этим», — сказал генсек.

По его словам, союзники по Североатлантическому альянсу очень пристально следят за их деятельностью.

Столтенберг также заявил, что НАТО выслала российских сотрудников из своей штаб-квартиры за якобы разведывательную работу. Он отметил, что союзники по альянсу предпринимают аналогичные меры в своих странах..

При этом генсек не привел каких-либо доказательств в пользу своих заявлений.

До этого депутаты Европейского парламента Сандра Калниете, Робертс Зиле и Ивар Иябс утверждали, что в ЕП присутствуют «российские шпионы».

Ранее в Госдуме рассказали об угрозе «шпионов-патриотов», которых готовят США.

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