В Тегеране рассказали о просьбе США к Ирану

Заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди заявил, что Соединенные Штаты призвали Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, иранская сторона в письменном послании предупредила Вашингтон, чтобы он «не попал в ловушку» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также предупредила США о том, что следует «держаться подальше, чтобы не пострадать».

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено. Было как минимум 11 жертв, в том числе генералы элитных частей ВС исламской республики. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Британии предупредил НАТО о новой мировой войне.