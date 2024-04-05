Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тегеране рассказали о просьбе США к Ирану

США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди заявил, что Соединенные Штаты призвали Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, иранская сторона в письменном послании предупредила Вашингтон, чтобы он «не попал в ловушку» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также предупредила США о том, что следует «держаться подальше, чтобы не пострадать».

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено. Было как минимум 11 жертв, в том числе генералы элитных частей ВС исламской республики. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Британии предупредил НАТО о новой мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами