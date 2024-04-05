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Премьер Нидерландов рассказал о необходимости защиты восточной границы НАТО от РФ

Рютте: НАТО должна продолжать сдерживать РФ и усиливать защиту восточного фланга

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс должен продолжать сдерживание Российской Федерации, в том числе путем усиления защиты восточного фланга и расходами на оборону от каждой страны-члена. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобное необходимо делать, чтобы члены альянса понимали, что граница стран Балтии и других государств на восточном фланге с Белоруссией и Россией является коллективной границей.

Рютте подчеркнул, что на это членам НАТО необходимо тратить не менее 2% ВВП на оборону, и это также будет означать усиление защиты восточного фланга.

До этого глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

3 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники сообщала, что кандидатуру Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, на пост генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран – членов альянса. По мнению некоторых чиновников НАТО, Венгрии и Словакии было бы легче поддержать Рютте, если бы президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру, так как он является единственным кандидатом от восточноевропейских стран.

Ранее фаворита гонки за пост генсека НАТО раскритиковали в США.

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