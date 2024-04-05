Зеленский расширил перечень антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционный список своей страны, включив в него еще семь физлиц и 86 организаций. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Под санкции попали семь граждан Украины, России, Румынии и Израиля. В список из 86 российских организаций попали в основном промышленные предприятия.

Ограничения предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, отмену выполнения финансовых и экономических обязательств. Срок действия — от трех до десяти лет.

2 апреля самостоятельные санкции против двух компаний и двух россиян ввела Южная Корея. Их причиной стало предполагаемое сотрудничество с Северной Кореей в ракетной и ядерной программах.

1 апреля в Европе назвали число россиян, сумевших выйти из черного списка ЕС. Большинству удалось это сделать через внесудебные решения «с участием высокопоставленных друзей и паспортов ЕС».

Ранее в Молдавии указали на вред от антироссийских санкций для местных производителей.