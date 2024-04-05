Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский расширил перечень антироссийских санкций

Зеленский включил в украинский список санкций еще 7 физлиц и 86 организаций

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционный список своей страны, включив в него еще семь физлиц и 86 организаций. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Под санкции попали семь граждан Украины, России, Румынии и Израиля. В список из 86 российских организаций попали в основном промышленные предприятия.

Ограничения предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, отмену выполнения финансовых и экономических обязательств. Срок действия — от трех до десяти лет.

2 апреля самостоятельные санкции против двух компаний и двух россиян ввела Южная Корея. Их причиной стало предполагаемое сотрудничество с Северной Кореей в ракетной и ядерной программах.

1 апреля в Европе назвали число россиян, сумевших выйти из черного списка ЕС. Большинству удалось это сделать через внесудебные решения «с участием высокопоставленных друзей и паспортов ЕС».

Ранее в Молдавии указали на вред от антироссийских санкций для местных производителей.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами