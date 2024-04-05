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В США рассказали о тактике ВС РФ на Украине

NI: Россия вынуждает ВСУ передислоцироваться на всем фронте

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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ своими действиями на Украине вынуждают Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно передислоцироваться в рамках фронта, распыляя свои силы. Об этом пишет американский журнал National Interest.

«На тактическом и оперативном уровне Россия одновременно задействует многие участки фронта, тем самым вынуждая Украину к изнурительной и постоянной передислокации своих войск», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что подход России к ведению боевых действий на Украине «носит постепенный, истощающий и далеко не бессмысленный характер».

Кроме того, издание обращает внимание на смену риторики на Запада относительно «победы Украины». «распространенные разговоры о победе Украины сменились призраком поражения», — подытоживает журнал.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ нанесли огромный ущерб системе противовоздушной обороны Украины, в результате чего российская армия получила возможность беспрепятственно использовать планирующие авиабомбы.

Ранее российская авиация нанесла удар по ВСУ на Авдеевском направлении.

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