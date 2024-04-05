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В Грузии сменили главу разведки

Новым начальником Службы разведки Грузии стал Ираклий Берая

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РИА «Новости»

Глава парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Берая назначен начальником Службы разведки Грузии. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на правительство страны. Ранее эту должность занимал генерал-майор Шалва Ломидзе.

Уточняется, что Берая работал в системах МВД и Службы госбезопасности Грузии. Также он неоднократно выступал с критикой в адрес властей Украины, которые выдвигали Тбилиси различные обвинения.

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили до этого обвинил президента Украины Владимира Зеленского и молдавского лидера Майю Санду во лжи.

По его словам, отчет комитета Евросовета по предотвращению пыток (организация включена Минюстом в список иноагентов) о содержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «означает, что иностранные политики лгали, когда обвиняли власти Грузии в его пытках».

Ранее в Грузии обвинили оппозицию в подрыве европейских перспектив страны.

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