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Глава Еврокомиссии похвалила Армению за борьбу с обходом санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен похвалила Армению за борьбу с обходом санкций против РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейский союз отмечает усилия Армении в борьбе с обходом санкций ЕС против Российской Федерации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Я приветствую усилия Армении в борьбе против обхода наших санкций против РФ», — заявила глава ЕК.

Также Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС выделит Армении сумму грантов в размере €270 млн в течение последующих четырех лет.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял, что считает Соединенные Штаты Америки и Европу основными партнерами.

В ночь на 30 марта большинство армянских банков прекратили обслуживание российских карт «Мир».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва неоднократно заявляла, что очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США, им угрожают первичными и вторичными санкциями.

3 апреля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Армения поддалась влиянию западных стран, решив отказаться от использования карт «Мир».

Ранее политолог Вадим Трухачев сказал, что России уже давно стоит пересмотреть свое отношение к постсоветским странам.

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