МИД РФ вызвал посла Республики Корея Ли До Хуна

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Республики Корея в стране Ли До Хуна в связи с решением азиатского государства ввести односторонние санкции против российских физических и юридических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что иностранный дипломат встретился с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко. Представитель российского министерства заявил Ли До Хуну, что Москва рассматривает введение рестрикций как очередной недружественный шаг со стороны Сеула.

По словам Руденко, южнокорейское руководство приняло соответствующее решение на основе голословных обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном». Он подчеркнул, что подобные действия Сеула обязательно окажут негативное влияние на двустороннее сотрудничество.

«Было подчеркнуто, что Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес. Южнокорейской стороне был также адресован призыв отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер, провоцирующих дальнейшее усиление напряженности на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

2 апреля министерство иностранных дел Республики Корея заявило о введении самостоятельных санкций в отношении двух граждан РФ и двух российских компаний. Как рассказали в ведомстве, попавшие под ограничения лица якобы связаны с ядерной и ракетной программами КНДР.

Ранее в министерстве обороны Южной Кореи оценили военное сотрудничество РФ и КНДР.